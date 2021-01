tmw Siviglia-Papu Gomez, contratto fino al 2024: ore di attesa per la firma

Papu Gomez dall’Atalanta al Siviglia. Affare praticamente fatto. Il Papu è virtualmente del Siviglia, sono in via di definizione anche gli ultimi dettagli tra club. Trasferimento a titolo definitivo, la novità è che il contratto del giocatore sarà fino al 2024 e non fino al 2023 come inizialmente previsto. Una nuova avventura per il Papu, che saluterà l’Atalanta dopo averla resa grande. Il Siviglia lo aspetta, intesa più vicina sulla base di circa 7,5 milioni inclusi i bonus. Nelle prossime ore, se tutto andrà come da programma, la firma...