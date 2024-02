I rigori, la corsa sotto la Sud e la fiducia di DDR: Svilar il nuovo eroe di casa Roma

Se in Champions fai il tuo esordio col Benfica a 18 anni non potrai mai essere un ragazzo troppo normale. Qualcosa di speciale devi averlo per forza. Ci aveva creduto Tiago Pinto portandolo nella Capitale nonostante il portiere serbo, ma naturalizzato belga, negli ultimi anni non avesse mai mantenuto le aspettative. Ma soprattutto ci ha creduto Daniele De Rossi. Pronti via ecco l'avvicendamento con Rui Patricio, una scelta ripagata con la notte di giovedì valsa il passaggio del turno agli ottavi dell'Europa League. Due rigori parati e un nuovo eroe in casa Roma. “La corsa sotto la Sud non era qualcosa alla quale avevo pensato. L'ho sentito in quel momento e l'ho fatto. Sono molto felice, rimarrà sempre nel mia memoria, molto emozionante. Ma ora vogliamo concentrarci sulla gara di lunedì perché è importantissima", ha detto Svilar in un podcast registrato sui canali del club giallorosso tornando sulla serata di giovedì. Uno solo il consiglio di De Rossi, poi, prima della lotteria dagli undici metri.

"Mi ha detto di fare attenzione al VAR - ha raccontato il portiere - Quando ho parato il primo magari ho pensato che potessi aver sbagliato e aver messo male i piedi, poi è andata bene”. Rigoristi avversari che aveva già studiato in settimana segnando sulle note del telefono gli angoli dove buttarsi. “Sì, me li ricordavo tutti - ha proseguito - Le note le ho riguardate solo la mattina stessa”. Parlando della prossima sfida europea con il Brighton ha concluso: “Loro sono fortissimi, è un avversario tosto. Ma io credo molto in questa squadra. Ho la sensazione che possiamo andare lontano e fare qualcosa di speciale. Le partite europee sono sempre speciali". Per l’andata dell’Olimpico del 7 marzo, da ieri sono stati già venduti oltre 16mila biglietti.