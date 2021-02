Riparte l'Europa: Lazio contro il Bayern, in mezzo la Juve. Missione impossibile?

vedi letture

Domani ricominciano le Coppe Europee. Le italiane che le giocheranno sono sei, dalla Juventus che affronterà il Porto mercoledì a Lazio e Atalanta, protagoniste settimana prossima. Più impegni invece per l’Europa League, con Milan, Napoli e Roma che potrebbero avere un turno in più nello stesso periodo che va fino a metà marzo.

LAZIO

Una settimana e spiccioli distanziano la Lazio dalla sfida contro il Bayern all’Olimpico. Di fronte ai Campioni d’Europa, almeno sulla carta, non dovrebbe esserci storia. È anche vero che è l’avversario perfetto, almeno sulla carta, per il contropiede di Inzaghi. Tra le due squadre c’è un abisso tecnico, ma nel corso degli anni i biancocelesti hanno abituato a grosse sorprese, anche in finali varie contro la Juventus oppure l’Atalanta.

IN MEZZO LA JUVENTUS - Così nei sette impegni da qui alla metà di marzo, i biancocelesti devono affrontare due volte il Bayern Monaco, ma con la Juve di Pirlo il prossimo sei di marzo. Difficile sfidare i bianconeri, da una parte. Però dall’altra c’è in mezzo il ritorno di Champions contro il Porto, con sei giorni di riposo e poi il Crotone per la Lazio. Sulla carta potrebbe essere un viatico importante per il quarto posto, mai così combattuto tra Roma, Napoli, Juventus, Lazio e Atalanta. Non sarebbe semplice.

IL CALENDARIO

Lazio-Sampdoria 20 febbraio

Lazio-Bayern 23 febbraio

Bologna-Lazio 27 febbraio

Lazio-Torino 3 marzo

Juventus-Lazio 6 marzo

Lazio-Crotone 12 marzo

Bayern-Lazio 17 marzo