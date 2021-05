RMC Sport - Contatto Conte-Real Madrid: via alle discussioni fra Perez e il suo entourage

Come noto, nell'accordo di buonuscita di Antonio Conte con l'Inter è presente una clausola "anti-Serie A" che frenerebbe il tecnico dal sedersi su una panchina italiana nella prossima stagione. Nessuna scrittura però impedirà a Conte di accettare una panchina all'estero. E così dopo le prime indiscrezioni arrivate nella tarda serata di martedì, si fanno sempre più insistenti le voci riguardanti un futuro al Real Madrid per l'ex Inter. I Blancos, raccontano i colleghi di RMC Sport, dopo l'addio odierno a Zinedine Zidane hanno già avviato grandi manovre per trovare il prossimo allenatore di Benzema e compagni. E proprio Conte sarebbe uno dei candidati forti, insieme a Raul. In tal senso, riporta l'emittente francese, sarebbero già stata avviata una trattativa vera e propria fra la dirigenze del Real Madrid e l'entourage di Antonio Conte.

Real Madrid have started the big maneuvers for Zinedine Zidane's succession. Several coaches are on the list. Discussions have started between Real Madrid management and Antonio Conte's entourage.

— Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) May 27, 2021