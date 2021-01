Rush finale - Juve e Sassuolo cercano la quadra per Scamacca. Ma occhio all'insidia Benfica

La Juventus resta in pressing, costante, su Gianluca Scamacca. Nella giornata di domani potrebbe andare in scena un nuovo incontro fra la società bianconera e il Sassuolo, nella persona del dg Carnevali. Un summit che se confermato avrà l’obiettivo di sbloccare il momento di stallo che principalmente riguarda la formula: il Sassuolo vorrebbe una cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo e la valutazione supera i 20 milioni di euro. La Juventus, da parte sua, vorrebbe valutare il giocatore per i prossimi 6 mesi prima di prendere impegni definitivi. Per questo oggi l’obbigo di riscatto, per Paratici, non è a formula giusta. Punti di vista diversi che cercheranno un momento di contatto nelle prossime ore, col Genoa che resta spettatore interessato.

Sullo sfondo, però, ci sono anche altre squadre: il Parma è una delle squadre più interessate a Scamacca e potrebbe garantirgli minutaggio, ma il Genoa si metterebbe di traverso vista la comunanza di obiettivi. Pista fredda quindi, con i ducali che spingono su Cutrone. Dall’estero è arrivato un nuovo sondaggio, e forse qualcosa di più, da parte del Benfica. Ma ad oggi la squadra in prima fila per l’attaccante attualmente al Grifone resta proprio la Juventus.