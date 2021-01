Rush finale - Lammers, per ora è bloccato. Ma Sartori non ha cambiato idea

vedi letture

Sam Lammers sarà uno degli uomini mercato nelle ultime ore. L'attaccante olandese che fin qui ha trovato poco spazio ha chiesto all'Atalanta di andare via in prestito per trovare maggiore spazio nella seconda parte di stagione.

Per lui c'è la fila, l'hanno chiesto almeno 8 club di Serie A. E la Dea non è contraria a questa possibilità, ma se fino a una settimana fa era propensa a darlo via senza chiedere nulla in campo adesso, invece, vorrebbe usare Lammers come pedina di scambio (ma sempre a titolo temporaneo) per arrivare a un vice Ilicic da ingaggiare fino a giugno.

Vedremo adesso le opportunità che si presenteranno sul mercato: il Genoa, al momento, resta la squadra più interessata a Lammers, col giocatore classe '97 che ha già dato il suo assenso al trasferimento.