Serie A flop, Cucci: "Oggi perdiamo per sperimentare sterili formule di gioco offensivo"

vedi letture

Tramite le colonne del 'Corriere dello Sport' il giornalista Italo Cucci ha analizzato la crisi del calcio italiano, anche quest'anno fuori dalla Champions prima delle sue battute finali. Con l'eliminazione della Lazio, infatti, nessuna squadra della Serie A è andata oltre gli ottavi di finale.

Per venire fuori da questa crisi, qual è la tua ricetta? E' stato chiesto a Cucci, che ha risposto così: "E' antica come il gioco 'all'italiana' che si aggiornò e diventò il più bello del mondo quando nell'Ottanta riaprimmo le frontiere. Dietro Falcao arrivarono i migliori giocatori del mondo e sapemmo come usarli. I Milan di Sacchi e Capello, due maestri, erano formalmente diversi, in sostanza votati alla vittoria. Oggi con i grandi campioni - Ronaldo in testa - perdiamo per sperimentare sterili formule di gioco offensivo".