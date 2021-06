Sky Deutschland - Accordo Inter-Eintracht per Kostic. La chiusura dopo l'addio di Hakimi

vedi letture

Affondo dell'Inter per Filip Kostic, esterno sinistro serbo classe '92. Ne è sicuro Sky Deutschland, che parla di accordo di massima già raggiunto tra Inter ed Eintracht Francoforte per il trasferimento del calciatore 28enne sulla base di un'offerta tra i 20 e i 25 milioni di euro.

L'accordo verrà definito dopo la cessione di Hakimi ma l'Inter - assicurano in Germania - ha le idee chiare per la sostituzione dell'ex Borussia: assalto a Kostic.