Speciale panchine: il punto sulla Lazio. Il rinnovo di Inzaghi sta per arrivare. O no?

Napoli, Juventus e alla fine... Lazio? Gli azzurri sostituiranno Gennaro Gattuso a fine stagione, i risultati recenti stanno mettendo in dubbio il futuro di Andrea Pirlo (anche se la società l'ha ufficialmente confermato), il Siviglia pensa al cambio e tra i nomi più caldi c'è proprio quello di Simone Inzaghi, tecnico biancoceleste. Il cui rinnovo con la Lazio, da lungo discusso, non è ancora stato sottoscritto. C'è fiducia, c'è attesa, sta per arrivare. Però... Però la firma ancora non c'è. La stima della Lazio nei confronti di Inzaghi è chiara: è un tecnico arrivato dal settore giovanile, da subito ha dimostrato di potersi imporre a livelli importanti. Successi e bacheca, pur negli anni dell'egemonia Juventus, la Lazio insieme al Napoli è stata la società che si è regalata le migliori soddisfazioni.

Priorità alla Lazio Per Inzaghi la priorità resta il club biancoceleste. "Per il rinnovo non c'è alcun problema, col presidente c'è grandissima sintonia", ha detto lo scorso 5 marzo lo stesso tecnico biancoceleste. In verità la lunga serie di gare recenti, non coi risultati sperati, ha rallentato la trattativa, ma ci sono tutte le basi per andare presto a dama. Anche perché Lotito la sua offerta a Inzaghi per rinnovare l'ha fatta: contratto di tre anni da 2.5 milioni di euro netti a stagione più bonus, che sono molto importanti in caso di qualificazione in Champions. Manca l'ultimo sì. Ma arriverà? Negli ultimi giorni sembra ci sia stato un nuovo rallentamento. E che tra le parti ci sia nuovo gelo, con Lotito che sta sondando nuove ipotesi, da Gattuso a Gotti passando da Mihajlovic.