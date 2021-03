Speciale Under 21 - Chico Conceiçao non vuole fermarsi. Il Portogallo lancia la sua nuova stella

Prende il via oggi la fase a gironi dell'Europeo Under 21. Si terrà dal 24 al 31 marzo, le quattro prime e le quattro seconde andranno alla fase a eliminazione diretta che si disputerà invece dal 31 maggio al 6 giugno. Il torneo si disputa in Ungheria e Slovenia con l'Italia che apre oggi le danze a Celje contro la Repubblica Ceca alle 18, stesso orario della gara tra Slovenia, padrona di casa, e Spagna, detentrice del trofeo, a Maribor.

Il figlio d'arte senza favoritismi

Sta accadendo tutto molto velocemente, a Chico Conceiçao. Come suggerisce il cognome, Chico è figlio del tecnico del Porto che ha da poco eliminato la Juventus e nelle ultime settimane si è guadagnato titoli e riflettori per il balzo in avanti fatto nella propria carriera. Nessun favoritismo da parte del padre Sergio, ci mancherebbe. Solo la naturale promozione in prima squadra dopo un ottimo rendimento con le giovanili prima ancora che col Porto B. L'esordio è arrivato a febbraio, da lì sono arrivate altre presenze sparse in campionato e pure la prima in Champions contro i bianconeri.

Classe 2002, Chico è esterno d'attacco che fa della velocità e della qualità nei piedi le sue armi migliori. Piede mancino ma discreta padronanza del destro, prima delle 8 presenze con i grandi Conceiçao Junior aveva messo a segno 4 reti e fornito 2 assist nelle 18 presenze col Porto B. E' diventato maggiorenne da pochi mesi, ma come detto la sua carriera sta vedendo un'accelerata decisa nelle ultime settimane. E la presenza in panchina di un punto di riferimento nel ruolo di esterno come lo era il padre, per Chico, non può che essere un vantaggio in termini di sviluppo e crescita futura. Chissà, magari visibile già in questo Europeo Under 21 che sta per partire e che vede il Portogallo come una delle Nazionali con più talento a disposizione fra le 16 in corsa.