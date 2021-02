Sabato l'esordio di Chico Conceiçao: la rimonta cancellata dal VAR, l'abbraccio con papà no

Minuto 76 di Porto-Boavista, sfida giocata sabato. La formazione allenata da Sergio Conceiçao ha accorciato le distanze grazie a Taremi, ma non riesce a trovare il gol del 2-2. Il tecnico decide così di mandare in campo Francisco Fernandes da Conceição: classe 2002, altri non è che il figlio dell'ex centrocampista di Inter e Lazio. Chico, come lo chiamano tutti, si è meritato la chiamata in prima squadra grazie a un buon rendimento con il Porto B, con cui ha realizzato 4 reti (e 2 assist) in 18 partite.

Determinante - Il suo ingresso è davvero devastante: i Dragoes trovano il pari all'82', poi si guadagna il rigore fallito da Sergio Oliveira. E a sessanta secondi dalla fine, una sua azione personale chiama il portiere ospite alla respinta; sulla ribattuta si avventa Evanilson, che fa 3-2. È un attimo: la corsa sfrenata verso la panchina, l'abbraccio con papà Sergio, gli occhi lucidi. Gioia vera, anche se effimera, perché il VAR spezza la magia e annulla per un fallo di mano del giocatore brasiliano.

Caratteristiche - Chico Conceiçao è un esterno offensivo che predilige la corsia destra, come il padre, anche se le sue caratteristiche sono offensive e il piede preferito è quello mancino. Non un centrocampista vecchio stile, quindi, ma uno di quelli che amano rientrare sul piede forte per concludere a rete. Potrebbe essere lui l'arma in più per impensierire la Juventus?