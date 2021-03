Speciale Under 21 - Ekkelenkamp e Koopmeiners. L'Olanda ha già i futuri De Jong

Prende il via oggi la fase a gironi dell'Europeo Under 21. Si terrà dal 24 al 31 marzo, le quattro prime e le quattro seconde andranno alla fase a eliminazione diretta che si disputerà invece dal 31 maggio al 6 giugno. Il torneo si disputa in Ungheria e Slovenia con l'Italia che apre oggi le danze a Celje contro la Repubblica Ceca alle 18, stesso orario della gara tra Slovenia, padrona di casa, e Spagna, detentrice del trofeo, a Maribor.

Pronunce difficili e talento smisurato: ecco Ekkelenkamp e Koopmeiners

Uno si sta ritagliando sempre più spazio nell'Ajax, l'altro è oramai colonna portante e capitano dell'AZ Alkmaar. Jurgen Ekkelenkamp e Teun Koopmeiners sono due delle stelle del centrocampo dell'Olanda che sta per avviare il proprio percorso nell'Europeo Under 21.

Il primo, dopo un ottimo percorso con le giovanili dei Lancieri, a 20 anni si è affacciato in prima squadra e piano piano si sta ritagliando sempre più spazio a suon di prestazioni e gol. Sono 3 le reti in 12 presenze in Eredivisie, con un assist. Per questo scout e osservatori sono già pronti a inviare i propri report più che positivi. Ben più avanti il percorso del classe '98 Koopmeiners: in campionato, nelle 27 presenze stagionali, ha messo insieme la bellezza di 15 gol e 5 assist. Numeri da top del ruolo. Numeri che hanno attirato, fra gli altri, gli interessi di Inter, Roma e Napoli. Ma com'è ovvio che sia, anche le big europee hanno sintonizzato i radar. E la kermesse continentale potrebbe essere l'ennesima e forse decisiva occasione per l'ultima valutazione in vista di un'offerta estiva.