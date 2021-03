Speciale Under 21 - Gonzalo Villar, l'intuizione della Roma che regala geometrie alla Spagna

Prende il via oggi la fase a gironi dell'Europeo Under 21. Si terrà dal 24 al 31 marzo, le quattro prime e le quattro seconde andranno alla fase a eliminazione diretta che si disputerà invece dal 31 maggio al 6 giugno. Il torneo si disputa in Ungheria e Slovenia con l'Italia che apre oggi le danze a Celje contro la Repubblica Ceca alle 18, stesso orario della gara tra Slovenia, padrona di casa, e Spagna, detentrice del trofeo, a Maribor.

Dalla B spagnola alla Roma, il salto improvviso di Villar

Un po' a sorpresa, nelle ultime battute del mercato invernale del 2020 la Roma aveva pescato un giovane centrocampista dall'Elche, squadra di Serie B spagnola. Un'operazione onerosa, visti gli oltre 4 milioni più bonus pagati dai giallorossi per il suo cartellino. Inevitabili dubbi e considerazioni in merito, ma come spesso capita il campo ha dato il proprio sorprendente responso. Dopo le buone sensazioni della seconda parte della scorsa stagione, infatti, Gonzalo Villar ha scalato gerarchie e si è imposto come uno dei titolari della Roma di Paulo Fonseca. Quest'anno, per capire meglio la situazione, il classe '98 di Murcia ha all'attivo 36 presenze, 47 in totale dal suo arrivo a Trigoria.

Una scommessa vinta, di fatto, dalla Roma che a sorpresa è andata a pescare in un habitat non propriamente conosciuto dai club di Serie A. Ma che come detto può diventare decisamente prolifico. Adesso, anche grazie alla Roma, Villar può mettersi in mostra anche con la maglia della rojita: prima del trasferimento alla Roma era un titolarissimo dell'U21 spagnola, poi i mesi di ambientamento a Roma lo avevano portato temporaneamente fuori dalle convocazioni di De la Fuente. Ora però, con un titolo di campioni d'Europa da difendere, il ct iberico avrà bisogno anche delle sue geometrie. E salvo sorprese una delle maglie da titolare sarà proprio di Gonzalo Villar.