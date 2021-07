Sport - Juventus più vicina a Pjanic: prestito biennale e taglio dell'ingaggio

La Juventus ha chiesto tempo al Barcellona per completare la cessione di Aaron Ramsey per poi concludere il ritorno di Miralem Pjanic alla corte di Allegri. Il gallese sarebbe vicino al ritorno in Premier League, con Wolverhampton e Tottenham in corsa per l'acquisto. Subito dopo si aprirebbero le porte del ritorno in Italia per il bosniaco, acquisto che avrebbe la firma proprio del tecnico bianconero. Il centrocampista accetterebbe anche un lauto taglio dell'ingaggio pur di tornare, in prestito con opzione per il prolungamento dello stesso. Secondo Sport tutto fa pensare che alla fine il ritorno allo Stadium di Pjanic andrà a buon fine, nonostante l'agente del giocatore abbia parlato anche con Roma e Inter.