Sportmediaset - Ct Italia, Cannavaro in pole per il dopo Mancini. Ma occhio a Conte

vedi letture

"Non sarò più il commissario tecnico della Nazionale dopo il Mondiale in Qatar nel 2022". L'annuncio è arrivato, nel corso della trasmissione 'Tiki taka', per bocca dello stesso Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale che ha fatto sapere di voler tornare ad allenare una squadra di club dopo Europeo e Mondiale.

L'annuncio del ct dell'Italia Mancini: "Dopo il Mondiale in Qatar tornerò ad allenare in un club"

Secondo Sportmediaset, in pole per la successione dell'attuale commissario tecnico nel 2022 c'è Fabio Cannavaro. Il suo nome è caldeggiato soprattutto dall'attuale presidente della FIGC Gabriele Gravina che, in caso di rielezione, reinserirà anche Marcello Lippi nel progetto azzurro con un ruolo diverso da quello di ct.

Occhio però anche al nome di Antonio Conte. L'attuale allenatore dell'Inter il cui contratto scade nel 2022 dopo l'avventura sulla panchina nerazzurra - si legge - vorrebbe tornare a guidare la Nazionale.