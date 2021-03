Sprofondo Cina - Non solo Jiangsu: verso lo stop anche il Tianjin. E gli altri?

Un'inchiesta in più capitoli su Tuttomercatoweb.com che parte dallo stop agli investimenti di Suning passando dal crollo del calcio cinese e alle sue prospettive. O fallimento.

Il calcio cinese sembra aver preso una direzione ben chiara. Forse definitiva. L'input che arriva dal Governo centrale, recepito da quelli locali, è di dirottare i pesanti investimenti dal pallone verso altri settori. Troppo infruttuoso e poco redditizio il mondo del calcio, le ripercussioni più evidenti ci sono adesso anche sulla Superleague cinese. Non solo il Jiangsu Suning che è certamente l'esempio più eclatante: campioni in carica, hanno interrotto le attività e oggi è arrivata anche la conferma da parte della Federcalcio cinese. Ma saranno i soli?

Ora i Tianjin Tigers La TEDA Holding, proprietaria del club, ha fatto sapere alle agenzie che non sembrano esserci ulteriori margini per investimenti nel calcio. L'annuncio ufficiale dello stop agli investimenti nel calcio pare solo questione di ore o di giorni. Come il Jiangsu, anche il club di Tianjin avrebbe dovuto iniziare a breve il ritiro ma questo sembra più che in dubbio.

Solo questi due? Non sembra. Quel che arriva in queste ore dalla Cina è che in quanto a pagamenti degli emolumenti ci siano difficoltà in più club. Ritardi, evidenziati anche da alcuni addetti ai lavori nel corso di queste giornate, almeno altre due società sarebbero ora a rischio black out. Un tracollo evidente del calcio cinese e, col mercato che finirà a fine marzo e la stagione destinata a iniziare (?) ad aprile, lascia grandi punti interrogativi sul futuro. Uno su tutto: prenderà davvero il via la Superleague? E come?