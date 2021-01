Stasera la Supercoppa. Come arrivano le squadre: tossine Juve, Napoli dopo aver giocato a tennis

La Juventus di Andrea Pirlo si è approcciata al 2021 col fardello della pesante sconfitta con la Fiorentina sulle spalle. L'ultima del 2020 aveva segnato la compagine bianconera e proprio per questo Pirlo aveva chiesto ai suoi un pronto riscatto all'inizio dell'anno nuovo. Detto fatto, visto che la Juventus ha vinto le prime 3 gare del 2021 in campionato. Battendo Udinese, il Milan capolista e il Sassuolo. Ma dopo il successo sui neroverdi, la squadra bianconera ha ripreso a balbettare. Il successo in extremis e ai supplementari in Coppa Italia contro il Genoa aveva dato i primi sentori, il brutto e pesante ko contro l'Inter li ha poi confermati. Per questo, almeno a livello mentale (ma vedendo la gara coi nerazzurri anche fisico), la squadra di Pirlo non arriva alla gara di questa sera nelle migliori condizioni. Anzi.

Discorso diverso per il Napoli di Gennaro Gattuso. Chiuso il 2020 col pareggio insapore col Torino, il 2021 si è aperto col bel successo di Cagliari. Seguito però dal brutto e per certi versi difficilmente spiegabile ko interno contro lo Spezia, in rimonta. Il 10 gennaio ecco il successo esterno contro l'Udinese, quindi la vittoria sofferta in Coppa Italia con l'Empoli. Per chiudere, domenica scorsa, col largo e convincente successo per 6-0 del Maradona contro la Fiorentina. Per questo, a livello di ultime prestazioni, il Napoli arriva alla sfida in condizioni migliori rispetto alla Juventus.