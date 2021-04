Tuttojuve - Juventus, sì al ritorno di Max Allegri ma solo se alla Ferguson

Nel suo editoriale di oggi 'Tuttojuve.com' analizza la possibilità di un ritorno di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus a partire dalla prossima stagione.

"Il suo ritorno - si legge - sarebbe giusto sotto più profili. Anzitutto, di tanto in tanto i cavalli di ritorno a Torino funzionano (qualcuno ha detto Lippi?). In secondo luogo, il panorama è abbastanza povero di offerte: con Simone Inzaghi destinato salvo sorprese a rinnovare con la Lazio, l’unica reale alternativa d’alto livello sarebbe il ct Mancini, se mai dovesse liberarsi dalla Nazionale (ma anche lui è vicino al prolungamento). Gli altri nomi convincono poco, a meno di non pescare all’estero (rischioso). Così, il grande ritorno non sarebbe una cattiva idea, e non soltanto per un pizzico di nostalgia (che comunque...). A una condizione però: dare ascolto a quel che Allegri disse prima di andare via. Alla sua richiesta di rinnovare, ripartire, rifondare. In questo senso, il ruolo alla Ferguson. Non perché debba rimanere 26 anni alla guida della stessa società: in Italia non è mai accaduto e mai accadrà. Ma perché Sir Alex ebbe tempo e modo di ricostruire, prima di fare la storia".