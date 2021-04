Tuttosport - Scambio Bernardeschi-Romagnoli, dal Milan arrivano smentite. Ecco perché

Nelle ultime ore si è fatta strada la notizia di un possibile scambio tra Romagnoli e Bernardeschi. Come riporta Tuttosport, l’imbeccata sarebbe arrivata dalla Juventus in una delle tante discussioni con Raiola, ma dal Milan sono arrivate secche smentite. I dirigenti rossoneri non sono interessati all’operazione per diversi motivi. In primis gli stipendi dei due calciatori (Bernardeschi guadagna più di Romagnoli). In situazioni come queste, inoltre, le due società devono cercare di effettuare delle plusvalenze, ma il valore a bilancio dello juventino è superiore rispetto a quello del difensore. E poi c’è il fattore storico: gli ultimi "affari" sull’asse Milano-Torino non hanno portato fortuna ai rossoneri.