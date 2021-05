Iachini: "Auguro il meglio a Gattuso alla Fiorentina. Firenze per sempre nel mio cuore"

L’ex tecnico della Fiorentina Beppe Iachini è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana per un messaggio di auguri a Massimo Orlando, ospite oggi per i suoi 50 anni. L'allenatore ha anche rivolto un pensiero alla nuova Fiorentina di Rino Gattuso: “Voglio salutare Firenze e la Fiorentina con un abbraccio affettuoso come già ho scritto nella mia lettera di saluti, perché la città è e resterà sempre nel mio cuore. Ho fatto il massimo che si poteva fare, l’anno scorso dal terzultimo posto siamo arrivati decimi dopo una grande risalita nonostante il Covid e quest’anno abbiamo portato “la barca a casa” nonostante le difficoltà quando sono tornato e un calendario molto difficile. Grazie al contributo di tutti abbiamo raggiunto a tre giornate dalla fine un obiettivo che per Firenze e la Fiorentina è fondamentale. Gattuso? Ora posso solo augurare ogni bene, io rimarrò sempre legato a questi colori e a Firenze”.