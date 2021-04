Iachini e le delusioni dal mercato: "Callejon può darci ancora tanto. Come Amrabat"

vedi letture

"Callejon ha qualità importanti, mi farà piacere recuperare anche lui alla causa della Viola”. Tra i compiti di Giuseppe Iachini, tornato sulla panchina della Fiorentina, quello di recuperare alcuni giocatori che in questa stagione hanno reso meno di quanto previsto. A partire dallo spagnolo: “È un giocatore che può darci ancora tanto, è arrivato per sostituire un po' Chiesa, che facevamo giocare da terzo attaccante o da esterno. Purtroppo, appena arrivato ha avuto il Covid e non è più stato disponibile nella mia gestione. Cosa sia accaduto dopo non so. Resta la sua qualità e la sua vivacità: è un giocatore importante, dovremo far sì da ritrovarlo e che ci possa dare una mano”.

Quanto ad Amrabat?

"L'ho visto solo un giorno. Vediamo nelle ultime ore come sta. Ho saputo che nelle ultime settimane ha avuto qualche problemino alla schiena. Stiamo valutando tutte le situazioni fisiche e poi sul campo verificheremo lo stato di condizione. Mi aspetto da tutti, e anche da Sofyan, partecipazione e rendimento: è nelle sue corde. Ho fiducia in tutti i componenti della squadra e tutti dovranno rispondere per il bene unico della Fiorentina".

Qui la conferenza stampa di Iachini.