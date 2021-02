Ibra contro Lebron James: "Fenomenale, ma a giocare a basket. Stia fuori dalla politica"

"Io gioco a calcio perché sono il migliore a giocare a calcio", sentenzia lo svedese.

"Mi piace tanto, è fenomenale quello che sta facendo, ma non mi piace quando la gente che ha un certo tipo di status e fa politica allo stesso tempo". Così Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, su LeBron James. Lo svedese non ha apprezzato il coinvolgimento del cestista dei Los Angeles Lakers nella politica statunitense, dove James ha assunto posizioni fortemente anti-Trump ed è rapidamente diventato un simbolo del movimento "Black Lives Matter: "Io gioco a calcio perché sono il migliore a giocare a calcio, non faccio il politico. Intendo: fai quello in cui sei bravo, fai il tuo mestiere. E' il primo errore che fa chi diventa famoso e arriva ad un certo status. Non è bello, stanne fuori", ha detto a Discovery Plus.