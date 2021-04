Ibra e il Milan insieme fino al 2022. Nella seconda vita rossonera 28 gol in 45 partite

vedi letture

84 reti in 130 partite. Come ricordato dal Milan nell’annunciare il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic, quella rossonera è la squadra italiana con la cui maglia il centravanti svedese ha giocato più gare e segnato più gol. In assoluto, il primato appartiene all’esperienza col PSG: 156 gol in 180 partite, traguardo che, pur infinito, difficilmente Ibra, che compirà 40 anni a ottobre, riuscirà a bissare. Da quando è tornato al Milan, Zlatan ha siglato 28 gol in 45 partite in tutte le competizioni, 25 in 35 di Serie A. Numeri che non fanno di lui il miglior marcatore del nostro campionato da quando è tornato in Italia, ma bastano a dare il segno di quanto possa incidere. In questo campionato, del resto, Ibra segna una rete ogni 89’ di gioco. Un gol a partita, praticamente. Anche se non ha giocato sempre e questo è un altro discorso.