Ibrahimovic, assist in Serie A dopo i 40 anni: soltanto Totti ci era riuscito

Non soltanto il quarto giocatore più grande a segnare un gol in Serie A. Nella vittoria sul Bologna, Zlatan Ibrahimoci sfiora, ancora più da vicino, un altro record di longevità. Lo svedese, evidenzia Opta, è diventato il secondo giocatore a sfornare un assist (quello per il gol di Leao) dopo i quarant’anni d’età. Prima di lui, ci era riuscito soltanto Francesco Totti, a 40 anni e 145 giorni contro i 40 anni e 20 giorni di Zlatan.