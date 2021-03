Ibrahimovic ritrova il Man United ma solo dalla panchina. È lui il grande spauracchio degli inglesi

"Il grande uomo sta tornando" scrisse il sito del Manchester United non appena l'urna di Nyon ha accoppiato Red Devils al Milan. Il riferimento ovviamente era a Zlatan Ibrahimovic, che del Manchester United è stato giocatore nella stagione 2016-17 e in parte di quella successiva, prima di lasciare a gennaio per trasferirsi in MLS. Il gigante svedese ebbe enorme successo nella sua prima stagione allo United, fino a quando un terribile infortunio al ginocchio subito contro l'Anderlecht proprio in Europa League ha posto fine alla sua campagna e gli ha impedito di esibirsi mentre i reds hanno alzato il trofeo a Stoccolma, battendo in finale l'Ajax. Quelal di "Old Trafford" doveva essere la sua notte, per qualche minuto potrebbe esserla stasera: parte dalla panchina dopo aver saltato le ultime 4 partite per un problema agli adduttori. In una serata in cui mancano Mandzukic, Leao e Rebic si sente più che mai il bisogno del leader tecnico della squadra. 53 partite e 29 reti il bilancio con il Manchester United, due i precedenti da avversario, con la maglia dell'Inter agli ottavi di Champions nel 2009: non andò benissimo, zero gol e inglesi al turno successivo.