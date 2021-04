Ibrahimovic spauracchio del Parma: 10 reti in 12 gare. Una doppietta mandò gli emiliani in B

Il Parma è una delle vittime preferite da Zlatan Ibrahimovic. Dieci le reti segnate agli emiliani con tre maglie diverse (Juventus, Inter, Milan) e in sole 12 partite giocate. Il record spetta alla stagione 2007-2008: quattro in tutto, equamente distribuite tra andata e ritorno. Un brutto ricordo per il Parma in quella stagione, che retrocesse proprio per una doppietta dello svedese all'ultimo turno. Per la cronaca quel Parma-Inter 0-2 oltre a decretare la discesa in cadetteria degli emiliani, valse lo scudetto dei nerazzurri. Limitandoci allo score con la maglia del Milan il totale è di 2 reti e 2 assist in 5 partite. In questa stagione Ibrahimovic ha saltato la partita d'andata per infortunio.