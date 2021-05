Icardi al Milan? La smentita dell'argentino: "Io e la mia famiglia felici a Parigi"

Mauro Icardi attraverso le sue storie 'Instagram' smentisce di una trattativa in corso col Milan. "Mi dispiace che alcuni media facciano disinformazione. Sia io che la mia famiglia siamo molto felici a Parigi e ho ancora molti anni di contratto. Mi rende orgoglioso che altre squadre siano interessate, ma il mio presente e il mio futuro sono a Parigi", ha scritto il centravanti di Rosario postando alcune storie che davano per imminente il suo trasferimento in rossonero.

Nonostante la smentita, Icardi per il PSG resta giocatore sacrificabile sul mercato dinanzi alla giusta offerta. Non per il Milan, però, visto il suo ingaggio troppo alto per la politica societaria del club.