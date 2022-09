Idea dell'Inter, primo nome di Saputo: Thiago Motta può dire sì al Bologna nelle prossime ore

Thiago Motta è il primo nome del Bologna per sostituire l'esonerato Sinisa Mihajlovic. Già ieri vi avevamo svelato il suo sorpasso nei confronti di Claudio Ranieri, un sorpasso confermato nelle ultime ore nonostante il suo profilo sia gradito, e non poco, anche alla dirigenza dell'Inter proprio come quello di Roberto De Zerbi.

Quella nerazzurra non è però un'idea per l'immediato. Simone Inzaghi, in questo momento, non rischia il posto. E allora il Bologna è pronto a chiudere l'accordo nel giro di poche ore: le parti sono in costante contatto, si ragiona sulla base di un contratto biennale con Motta pronto a rientrare in Italia una volta definiti tutti gli accordi per iniziare la sua avventura alla guida della squadra emiliana.