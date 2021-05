Identità tattica, il falso nove e la classe di de Bruyne: il City vuole scrivere la storia

vedi letture

Non sarà facile, per il Manchester City, sollevare la cielo per la prima volta la sospirata Coppa dalle grandi orecchie. Pep Guardiola insegue il trentaduesimo titolo di una carriera già leggendaria; forse quello più atteso, perché gli sfugge da dieci anni, nonostante abbia guidato sempre delle autentiche corazzate. La voglia di tagliare il cordone ombelicale che lo lega a quel meraviglioso Barcellona è tanta, anche se ormai non ha più niente da dimostrare. Anzi, si emoziona ancora, parla di "onore e privilegio". Ha costruito una macchina implacabile, con un'identità definita e che riesce a essere efficace anche senza attaccanti. Riyad Mahrez, Phil Foden, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne e persino Ilkay Gündoğan si sono alternati con ottimi risultati nel ruolo di falso nove, con buona pace di Gabriel Jesus, Aguero e Sterling. Al resto ci pensano i compagni con un pressing implacabile e la solita fitta rete di passaggi precisi.

Il cammino in Champions - Una sola parola: impressionante. Il cammino del Manchester City è stato assolutamente perfetto: l'unica squadra a salvarsi dalla furia dei ragazzi di Guardiola è il Porto, capace di strappare uno 0-0 all'Etihad nella quinta sfida del Gruppo C. Un girone dominato, con 13 reti fatte e solo una subita. Poi 'Gladach e Dortmund, eliminati senza troppi patemi, infine il PSG: due match di grande intensità, tra due formazioni straordinarie, e decisi da un ispiratissimo Mahrez.

Palmares europeo - Nella storia degli Sky Blues c'è un unico successo in ambito internazionale: la Coppa delle Coppe del 1970, vinta grazie al 2-1 in finale contro il Górnik Zabrze. In Champions League il massimo traguardo sono state le semifinali dell'edizione 2015-16, l'ultima stagione prima dell'avvento di Guardiola in panchina. Incredibile a dirsi, Pep non è mai riuscito ad andare oltre i quarti, fino a questo 2021 che potrebbe cambiare la storia.

La stella - Kevin de Bruyne è probabilmente uno dei cinque giocatori più forti del mondo, per rendimento e qualità. Ha raggiunto la piena maturità ed è il leader della squadra, che si affiderà alle sue geometrie e alle sue invenzioni per scardinare la difesa impenetrabile del Chelsea.

I possibili protagonisti - Ilkay Gundogan è il miglior marcatore stagionale del Manchester City, e questo la dice lunga sull'incredibile lavoro svolto su di lui da Pep Guardiola. Il tedesco, però, è a rischio a causa di una botta rimediata nell'ultimo allenamento. Da Mahrez, dopo le reti decisive contro il Paris Saint-Germain, i tifosi si aspettano altre perle, mentre la vivacità e l'imprevedibilità di Phil Foden possono creare scompiglio nella linea difensiva avversaria. Per ultimo, Ruben Dias: col suo arrivo, il City ha risolto i problemi difensivi. Un rendimento clamoroso, non a caso è stato eletto miglior giocatore della Premier dai giornalisti inglesi.

La probabile formazione (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, ; Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, Gündoğan (Ferran Torres); Mahrez, Bernardo Silva, Foden.