Il Benevento non vince da otto partite. In attacco c'è bisogno di Gaich

Forse qualcuno non era più abituato a vedere in faccia la realtà, al Benevento. Per questo Filippo Inzaghi ha tenuto a ricordare a tutti come l’obiettivo della sua squadra sia la salvezza e che, attualmente, ci sono ancora sette lunghezze fra lei e il Cagliari, terzultima. Il problema semmai è il trend, perché nelle ultime otto partite i giallorossi hanno racimolato solamente quattro punti frutto di quattro pareggi, ruolino di marcia non propriamente lusinghiero per chi cerca la salvezza.

ATTACCO INCEPPATO - Dopo Crotone e Parma - che però nelle ultime settimane ha dato segnali di risveglio dal punto di vista realizzato - il Benevento è il terzo peggiore reparto offensivo della nostra Serie A. Solamente venticinque gol (a pari merito con la Fiorentina), sette nelle ultime otto, la sensazione è che ci sia bisogno di qualcosa che esca dalla panchina per cambiare anche il modo di approcciare la partita.

SERVE GAICH? Con il Napoli c’è stato l’inserimento dell’argentino, che ha comunque dato vivacità alla manovra offensiva. Fisicamente differente rispetto ai compagni di squadra, molto più forte fisicamente, potrebbe consigliare alternative al tecnico. Questa sera contro il Verona dovrebbe ancora essere Lapadula il principale indiziato per iniziare, ma non è escluso che ci sia più spazio per Gaich, necessario per cambiare marcia.