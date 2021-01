Il Cagliari non sa più vincere: finisce 1-0, il Genoa trionfa grazie al gol di Destro

Tre punti pesanti. Ci pensa Mattia Destro al 10’ di gioco, in mezzo un bel po’ di occasioni e tantissima intensità. Alla fine trionfa il Genoa di Ballardini che con la vittoria di oggi dà una spallata pesante alla classifica. Il Cagliari rimane a quota 14 e Di Francesco ora rischia: sei ko consecutivi, sette contando la Coppa Italia. Serve una svolta decisiva per poter allontanare il periodo negativo.

FORMAZIONI - Il Cagliari ripropone il 4-3-2-1 con Nainggolan che torna sulla trequarti. Simeone unica punta, con Joao Pedro tra le linee ad inventare. Ballardini riconferma il 3-5-2 con Destro al posto di Pjaca rispetto alla sfida di Bergamo con l’Atalanta. Strootman riconfermato dal primo minuto con la libertà di muoversi tra le linee.

ANCORA DESTRO - Il Genoa parte fortissimo e trova il gol del vantaggio dopo dieci minuti di gioco: Shomurodov lavora un pallone di Zajc dal limite destro dell’area di rigore, poi Strootman apre per Destro che da pochi passi non sbaglia. Settimo centro in serie A per il numero 23, il secondo consecutivo.

REAZIONE CAGLIARI - La squadra di Di Francesco non molla e alza il ritmo dopo la rete incassata. Joao Pedro ci prova dal limite, ma Perin si oppone con i pugni. Anche Nainggolan tenta la conclusione dal limite, il tiro però esce di pochissimo. Al 40’ Simeone spreca l’occasione migliore della prima frazione: conclusione del Cholito a tu per tu con Perin, il portiere del Grifone si supera ancora una volta. Nel finale di primo tempo Shomurodov non calcia bene da buona posizione, si va negli spogliatoi sull’1-0.

SOFFERENZA GENOA - I padroni di casa accusano la reazione da parte dei sardi nella ripresa. Nainggolan prova a suonare la carica, ma la conclusione termina alta. Il Genoa spreca al 71’ con Zajc: il trequartista rossoblù, seppur sbilanciato al momento del tiro, fa un mezzo passaggio a Cragno anziché tirare. A dieci minuti dal termine il Cagliari reclama un calcio di rigore per un fallo di mano di Behrami, ma il direttore lascia correre. All’84’ il Genoa si divora due occasioni con Pjaca e Pandev, Cragno salva tutto con due ottimi interventi. Al 90’ Cerri prova il tocco sotto su suggerimento di Joao Pedro, ma non è giornata: finisce 1-0, con il Genoa che fa festa.

