Il caso-Osimhen non condiziona le scelte di Garcia: l'ex Lille sarà titolare in Napoli-Udinese

Qualcuno aveva temuto che la clamorosa rottura con il Napoli, dopo il video pubblicato su TikTok che ha fatto infuriare l'agente e la cancellazione di (quasi) tutte le foto in maglia azzurra dai suoi account social, potessero relegare Victor Osimhen ad un ingiustificabile ruolo di secondo piano nella sfida di stasera contro l'Udinese. Invece, stando a quanto riferito da Il Mattino nella sua edizione online, non sarà così.

Il centravanti nigeriano è stato regolarmente convocato da Rudi Garcia per il match del Maradona e il quotidiano campano scrive che il suo posto in attacco non è in discussione. L'allenatore francese non si fa condizionare dalle vicende extra-campo e stasera lo schiererà titolare, andando oltre anche al battibecco al momento della sostituzione nell'ultimo incontro di campionato col Bologna.