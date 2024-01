Ufficiale Il Chelsea richiama Casadei: il comunicato. Ora il Leicester può accelerare per Sensi

Cesare Casadei torna al Chelsea. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il Leicester City ha reso nota la risoluzione del prestito del centrocampista italiano classe 2003. "Il Leicester City Football Club può confermare che Cesare Casadei è stato richiamato dal Chelsea, club proprietario del cartellino. Il 21enne, arrivato in prestito nell'agosto 2023, ha giocato 25 occasioni in tutte le competizioni. Ha segnato al suo debutto in casa contro il Cardiff City prima di segnare altri due gol nelle partite contro Rotherham United e Millwall".

Con Casadei che torna a Londra, adesso il Leicester allenato da Maresca e capolista in Championship è pronto a chiudere per Stefano Sensi, centrocampista dell'Inter in scadenza di contratto. E' lui l'obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo.

Contemporaneamente al Leicester, anche il Chelsea ha diramato un breve comunicato per annunciare il suo ritorno: "Il centrocampista del Chelsea Cesare Casadei è stato richiamato dal prestito al Leicester City. Casadei ha collezionato 25 presenze in tutte le competizioni con le Foxes in questa stagione e ha segnato tre gol. Il 21enne è arrivato ai Blues nell'agosto 2022 dall'Inter e faceva parte della squadra della prima squadra che si è recata negli Stati Uniti per il pre-campionato in estate".