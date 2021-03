Il clamoroso ko della Juventus fa rumore anche in Nigeria: è l'apertura delle pagine sportive

Il ko della Juventus fa rumore. Ovunque. Una notizia, quella della sconfitta in casa contro il Benevento, esplosa in giro per il globo. Anche The Guardian Nigeria, quotidiano africano, ha dedicato la sua apertura sportiva proprio alla rete di Gaich e al crollo di Cristiano Ronaldo e compagni. "Le speranze Scudetto fatte esplodere dalla sconfitta contro il Benevento".

