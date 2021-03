Il compagno più forte? Quagliarella senza dubbi: "Di Natale, faceva gol come e quando voleva"

vedi letture

Nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha svelato anche il nome del compagno di squadra più forte avuto in carriera: "Totò Di Natale. Pazzesco, faceva gol come e quando voleva. A volte pubblica sui social alcuni video di sue reti e io gli dico di non farlo, perché così ferma lo sviluppo di tanti presunti campioni che al primo tiro in porta pensano di valere tanto. Se vedessero i suoi gol, smetterebbero", le dichiarazioni alla rosea dell'ex giocatore tra le tante dell'Udinese.