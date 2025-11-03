Il ct Marco Rossi: "Il Como non è la cenerentola della Serie A. Loro e Bologna da Europa"

Marco Rossi è il commissario tecnico della Nazionale ungherese ma anche un ex Eintracht Francoforte, e ha parlato del Napoli, prossima avversaria del club tedesco in Champions League, intervistato da 1 Station Radio: "Conte e il suo staff sanno come lavorare, sono tra i migliori, staranno già lavorando per capire nel dettaglio come si siano verificati questi infortuni, quali distretti muscolari siano stati coinvolti. Senza queste informazioni, qualsiasi commento resterebbe una chiacchiera da bar. Il Napoli, invece, avrà sicuramente raccolto tutta la casistica per intervenire nel modo più corretto".

Come prepararsi per l'Eintracht dopo un pareggio con il Como?

"Il Como è una squadra ostica per chiunque. È composta da giocatori giovani e talentuosi: finora sta facendo il campionato che ci si aspettava, anche perché ha investito tanto, forse più di alcune big. Non è certo la Cenerentola della Serie A. Insieme al Bologna, secondo me, può giocarsi un posto in Europa. Il Napoli arriverà bene a questa partita. Dovrà certamente prestare attenzione all’Eintracht, ma non credo ci sia paragone in termini di qualità e forza. Oggi, escluso il Bayern Monaco, la Bundesliga non rappresenta il vertice assoluto del calcio europeo, e la Serie A, con squadre come il Napoli, esprime un livello molto alto. Se la gara sarà preparata e interpretata con la consueta serietà da Conte e dal suo staff, non credo ci saranno particolari problemi".

Il difensore che più è cresciuto nel Napoli è Rrahmani?

"Sicuramente. È cresciuto molto, è un giocatore importante per il Napoli e per la sua Nazionale. È una garanzia per la squadra. Speriamo che, d’ora in avanti, non sia più costretto a fermarsi, così come Buongiorno, perché loro due formano la miglior coppia difensiva in Italia, per assortimento e affidabilità. Finora hanno fatto pienamente la loro parte, e se riusciranno a dare continuità senza più problemi fisici, il Napoli potrà acquisire ulteriore solidità difensiva".