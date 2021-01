Il derby senza pubblico un vantaggio? Fonseca: "No, mai. Spero che i tifosi tornino presto"

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Lazio, rispondendo a una domanda sul fatto che giocare senza tifosi la stracittadina potrebbe essere un vantaggio: "Non è mai un vantaggio giocare senza pubblico, anche i giocatori pensano lo stesso. Questa è la cosa peggiore in questo periodo e non vediamo l'ora che i tifosi tornino allo stadio".

