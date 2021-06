Il destino di Florenzi è legato a quello di Hakimi: il PSG torna in pole se non acquista l'interista

Il destino di Alessandro Florenzi è legato a doppio filo a quello di Hakimi visto che, nel caso in cui il PSG non dovesse riuscire ad acquistare l'esterno dell'Inter, tornerebbe subito a trattare con la Roma l'esterno della Nazionale, per il quale oggi scade l'opzione di acquisto da 9 milioni di euro prevista dall'accordo della passata stagione. Ovviamente nulla vieta alle parti di trattare anche dopo tale scadenza, ma prima occorrerà capire se Hakimi prenderà la via di Parigi o magari quella di Londra dove il Chelsea è pronto a spingersi più vicino agli 80 milioni richiesti dai nerazzurri. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.