Il ds Ursino sull'interesse per Bonazzoli: "Non credo voglia venire a Crotone"

vedi letture

Beppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato del mercato dei calabresi a Radio Sportiva: "Cerchiamo di dare un po' di qualità alla squadra con almeno tre innesti che completino la rosa anche numericamente. In attacco ci serve un giocatore rapido poi un trequartista e forse un difensore. L'interesse per Bonazzoli? Lo abbiamo seguito in estate e lo stiamo seguendo ma penso che questo tipo di calciatori a Crotone non vogliano venire".