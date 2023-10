Il duro sfogo di Sarri: "Giocatori mandati al macello. Il calcio di oggi è: prendi i soldi e scappa"

vedi letture

Mister Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta col Milan di ieri sera, si è sfogato duramente contro le istituzioni del calcio per i tanti impegni ravvicinati dei calciatori: "È la scelta dettata da un calendario folle. Io sono ferocemente incazzato con UEFA, FIFA, Lega Serie A e tutta questa banda per questo calendario folle. Stanno mandando questi ragazzi al macello senza che nessuno intervenga. Il calcio è questo: prendi i soldi e scappa. E ora ce ne sono di meno: in Serie C non campi di calcio. Tutti questi soldi del calcio vengono immessi per 30-40-50 giocatori", le dichiarazioni del tecnico della Lazio.

Leggi qui tutte le parole di Sarri in conferenza!