Il fondo di Bucchioni su Il Tirreno: "La fascia di Astori e la cieca legge della burocrazia"

"La fascia di Astori e la cieca legge della burocrazia". E' questo il titolo dell'editoriale scritto da Enzo Bucchioni per l'edizione odierna de Il Tirreno: "Ieri sera a Crotone il capitano della Fiorentina (era Ribery) ha indossato per l'ultima volta la fascia che fu di Astori. E' un pezzo della storia recente della Viola, ma appartiene simbolicamente a tutto il calcio, è l'anello del ricordo. Tutte le volte, vedendola, la mente corre a quella maledetta domenica di marzo del 2018. A quella tragedia. A Davide. In fondo la fascia era un modo per tenerne viva la memoria, far sentire il giocatore ancora fra noi, ripensare ai valori positivi che ha sempre portato in campo con Cagliari, Roma, Fiorentina".

"[...] Sapete chi non vuole più la fascia di Astori? La Lega calcio e qui siamo a un'altra frase fatta: incredibile ma vero. Perché? Semplicemente per una disposizione di qualche anno fa che impone alle squadre della Serie A di avere la fascia del capitano bianca, pulita, senza loghi, senza pubblicità, senza simboli politici e religiosi".