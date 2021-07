Il fratello di Raspadori: "Il Sassuolo venne per me... Ma ha sempre avuto qualcosa in più"

Enrico, fratello maggiore di Giacomo Raspadori, è un attaccante classe 1997, è arrivato fino alla Primavera del Sassuolo. Poi diverse stagioni tra serie D ed Eccellenza con le maglie di Sasso Marconi, Mezzolara, Granamica e Sant’Agostino. Adesso si gode il le prodezze del fratellino, arrivato in Nazionale e campione d'Europa: "Fa strano vedere mio fratello in azzurro, ogni tanto ci penso: in famiglia rimaniamo come siamo sempre stati, ma allo stesso tempo un po’ di effetto lo fa", ha detto a Il Corriere di Bologna. "Giacomo ha realizzato il sogno che era anche il mio. É come se lo avessi realizzato io: sono il suo primo tifoso e lo resterò sempre. A volte la battuta sul fatto che fossero venuti per me e non per lui gliel’ho fatta, ma so bene che Giacomo è nato per fare questo: si vedeva fin da piccolo che aveva qualcosa in più degli altri, qualcosa di diverso. Ha dato tutto, si è sudato ogni centimetro e nessuno gli ha mai regalato nulla: ero sicuro che ce l’avrebbe fatta, anche se magari non pensavo che il primo trofeo della carriera sarebbe stato un Europeo vinto con la nazionale maggiore".