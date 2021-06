Il futuro degli azzurri. Il punto su Di Lorenzo: certezza del Napoli, anche con Spalletti

Ci siamo. Oggi inizia l'Europeo e lo fa con la gara d'esordio affidata all'Italia contro la Turchia allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà un'avventura che Tuttomercatoweb.com seguirà passo dopo passo e che oggi, in questo giorno di prime volte, ha deciso di raccontare col suo taglio preferito. Quello del mercato. Il cuore al presente e ai 90' contro la Turchia ma lo sguardo al futuro, a quel che verrà. Alla maglia che i 26 di Roberto Mancini vestiranno nella prossima stagione.

Giovanni Di Lorenzo - Sempre in campo, tranne due partite saltate per squalifica: questa è stata la stagione del laterale classe ’93, pilastro del Napoli di Gattuso e prevedibilmente anche di quello di Spalletti. Arrivato in azzurro nel 2019, ha un contratto lungo: scadenza 2025. “Dipenderà da chi sarà il prossimo tecnico”, disse il suo agente Giuffredi, in merito al futuro, qualche mese fa. Con Spalletti, di cui peraltro è un corregionale (il giocatore di Castelnuovo di Garfagnana, l’allenatore di Certaldo), non sembrano esservi motivi per cui il Napoli possa non puntare su di lui anche nel prossimo campionato. I numeri, del resto, sono abbastanza chiari: quattro gol e otto assist nelle 49 presenze dell’ultima stagione. E ora un altro azzurro da onorare, quello dell’Italia.

