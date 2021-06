Il futuro degli azzurri. Il punto su Locatelli: è ora di spiccare il volo, Juventus in prima fila

Ci siamo. Oggi inizia l'Europeo e lo fa con la gara d'esordio affidata all'Italia contro la Turchia allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà un'avventura che Tuttomercatoweb.com seguirà passo dopo passo e che oggi, in questo giorno di prime volte, ha deciso di raccontare col suo taglio preferito. Quello del mercato. Il cuore al presente e ai 90' contro la Turchia ma lo sguardo al futuro, a quel che verrà. Alla maglia che i 26 di Roberto Mancini vestiranno nella prossima stagione.

Manuel Locatelli - Il gioiello del prossimo mercato. Dopo tre stagioni al Sassuolo, è tempo per il centrocampista classe ’98 di spiccare il volo verso una grandissima. Tra meriti suoi e forfait altrui, Euro 2020 diventerà una grandissima vetrina, soprattutto internazionale. Perché in Italia c’è già da tempo chi pensa in maniera molto concreta Locatelli: è la Juventus, che da Pirlo ad Allegri mantiene l’interesse per il regista cresciuto nel Milan. I rapporti coi neroverdi sono ottimi, ma c’è sempre da trovare l’intesa: per ora, il club emiliano chiede 40 milioni, i bianconeri offrono meno più contropartite e qualche alternativa sulla formula (stile Chiesa, per capirsi), storicamente non troppo gradita al club del Mapei. I bianconeri restano comunque nettamente in pole position, forti anche dell’apprezzamento del giocatore. All’estero, c’è comunque la fila: pensiero molto concreto anche del Manchester City, obiettivo dell’Atletico Madrid. Difficile decida di raggiungere De Zerbi allo Shakhtar.

Squadra - Sassuolo

Prossima stagione - Juventus (50%), Manchester City (30%), altro (10%), Sassuolo (10%)