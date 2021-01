Il gennaio del Torino, tra entrate e uscite

Sarà un gennaio importante per le ambizioni e le esigenze del Torino di Giampaolo. Dopo un avvio di stagione ai limiti del disastroso, la compagine granata sarà chiamata a supportare le qualità e le caratteristiche del suo tecnico con un mercato adeguato. Di pari passo andranno le esigenze dei piemontesi, a partire dalla linea mediana. Prioritario sarà reperire un regista in grado di far funzionare le dinamiche di squadra anche in uscita dalla retroguardia: il nome di Torreira è sempre valido ma non è l’unico preso in considerazione. Piace anche Tourè, e seppur con caratteristiche diverse sono apprezzati anche Lobotka e Duncan.

In uscita, in quel ruolo, occhio a Meite: apprezzato come ricambio per le squadre di vertice è possibile operazione in divenire per la compagine granata.

Possibili investimenti anche per il ruolo di attaccante ed in difesa, tuttavia perché questo possa verificarsi è necessario che ci siano anche delle uscite remunerative per le casse di Urbano Cairo.