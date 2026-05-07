Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Il Genoa chiude...la porta: con Leali e Sommariva (oltre a Bijlow) i rossoblù blindano il ruolo

Il Genoa chiude...la porta: con Leali e Sommariva (oltre a Bijlow) i rossoblù blindano il ruoloTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 08:45Serie A
Andrea Piras

"Aprite le porte", recita l'inno del Genoa. In questo caso invece il club di Villa Rostan le porte le chiude. Anzi la porta. Il ruolo dell'estremo difensore vede tre giocatori in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno ma la società è già pronta a muoversi in questo senso. Per quanto riguarda Justin Bijlow, è pronto un rinnovo triennale per un giocatore che ha saputo inserirsi molto bene nella scacchiera di mister Daniele De Rossi con interventi decisivi. Sono vicini al prolungamento anche Nicola Leali, vice di assoluto affidamento, e Daniele Sommariva, genovese e cuore rossoblù.

I numeri di Bijlow
Arrivato dal Feyenoord a gennaio 2026, Bijlow ha debuttato nel match contro il Bologna al "Ferraris" vinto per 3-2 al termine di una grande rimonta che fece scattare in piedi anche l'ex centrocampista campione del mondo. In rossoblù, l’olandese ha collezionato complessivamente 14 presenze in campionato incassando 18 reti e chiudendo per quattro volte la porta inviolata.

Da Leali a Sommariva
Leali invece ha iniziato la stagione da portiere titolare dimostrando comunque affidabilità, nonostante alcune incertezze. Sono 22 i gettoni collezionati dal numero 1 del Genoa fra campionato e Coppa Italia con 27 gol subiti e cinque volte chiuse da imbattuto. Sommariva invece è entrato a freddo nel match casalingo contro l’Atalanta per il rosso a Leali dopo quattro minuti e ha giocato la gara successiva all’Olimpico contro la Roma.

Articoli correlati
De Rossi approva Bijlow: "Si è trovato molto bene, è un ragazzo dalla grande personalità"... De Rossi approva Bijlow: "Si è trovato molto bene, è un ragazzo dalla grande personalità"
Atalanta-Genoa, l'MVP Bijlow: "Molto contento, i nostri tifosi ci spingono tantissimo"... Atalanta-Genoa, l'MVP Bijlow: "Molto contento, i nostri tifosi ci spingono tantissimo"
Bijlow è MVP di Atalanta-Genoa. E parla già italiano: "Spero di conquistarmi il Mondiale"... Bijlow è MVP di Atalanta-Genoa. E parla già italiano: "Spero di conquistarmi il Mondiale"
Altre notizie Serie A
Inter-Chivu, per il rinnovo appuntamento a dopo la finale di Coppa Italia Inter-Chivu, per il rinnovo appuntamento a dopo la finale di Coppa Italia
Bremer non si tocca per la Juve, ma in estate può perderlo: sirene di Liverpool e... Bremer non si tocca per la Juve, ma in estate può perderlo: sirene di Liverpool e Premier
Leao-Milan, ultime tre partite e poi addio. Con cifre ben lontane da quanto auspicato... Leao-Milan, ultime tre partite e poi addio. Con cifre ben lontane da quanto auspicato
Como, Butez chiaro: "Diego Carlos è un animale. Lo vogliamo qui anche l'anno prossimo"... TMWComo, Butez chiaro: "Diego Carlos è un animale. Lo vogliamo qui anche l'anno prossimo"
Il Genoa chiude...la porta: con Leali e Sommariva (oltre a Bijlow) i rossoblù blindano... TMWIl Genoa chiude...la porta: con Leali e Sommariva (oltre a Bijlow) i rossoblù blindano il ruolo
Napoli, cruciale il meeting tra Conte e De Laurentiis. Altrimenti già trovato il... Napoli, cruciale il meeting tra Conte e De Laurentiis. Altrimenti già trovato il sostituto
Atalanta, quanti punti servono per blindare il 7° posto (che vale la Conference) Atalanta, quanti punti servono per blindare il 7° posto (che vale la Conference)
Il retroscena su Chivu: prima del Parma era a un passo dal ritorno in Romania Il retroscena su Chivu: prima del Parma era a un passo dal ritorno in Romania
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio I destini di Allegri, Conte, Italiano e Sarri sono incredibilmente legati: tra clamorose sorprese e futuri inattesi, questi nomi decideranno il valzer delle panchine
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Lewandowski resta nome buono per Juventus e Milan: il punto dopo i colloqui con l'agente
Immagine top news n.1 Paris Saint-Germain-Arsenal è la finale della Champions League 2026. Dove e quando si gioca
Immagine top news n.2 Il PSG rischia nel finale col Bayern ma è ancora in finale di Champions League: 1-1 all'Allianz Arena
Immagine top news n.3 Como, Perrone: "Mi aspetto di continuare qui con Fabregas. Champions? Ci crediamo"
Immagine top news n.4 Robert Lewandowski in Italia? Il Milan diviso, la Juventus ha il problema Vlahovic
Immagine top news n.5 Addio Beccalossi, genio e troppa sregolatezza per Bearzot. Oggi l'Italia non ha né l’uno né l’altra
Immagine top news n.6 Addio Beccalossi, il ricordo di Muraro: "Avesse avuto continuità... Era un pigro, portava il sorriso"
Immagine top news n.7 Destro o sinistro, è uguale. L'ultimo dribbling del genio Evaristo Beccalossi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano De Laurentiis e Manna al lavoro per il prossimo Napoli: ma che farà Conte? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Arteta: la finale nel segno della fiducia, a prescindere dai risultati. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Addio Evaristo Beccalossi: il ricordo di Lapo De Carlo per L'Interista
Immagine news podcast n.3 Sarri ha l'arma in più che non ti aspetti: da rider a bomber, la storia di Noslin
Immagine news podcast n.4 "Calciomercato Ds e allenatori: gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio". Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paolillo ricorda Beccalossi: "Personaggio a cui ci si affezionava facilmente"
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, chi il favorito per il post-Conte? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Lamazza sui playoff di Serie C: "Per me le favorite sono Cosenza e Casertana"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter-Chivu, per il rinnovo appuntamento a dopo la finale di Coppa Italia
Immagine news Serie A n.2 Bremer non si tocca per la Juve, ma in estate può perderlo: sirene di Liverpool e Premier
Immagine news Serie A n.3 Leao-Milan, ultime tre partite e poi addio. Con cifre ben lontane da quanto auspicato
Immagine news Serie A n.4 Como, Butez chiaro: "Diego Carlos è un animale. Lo vogliamo qui anche l'anno prossimo"
Immagine news Serie A n.5 Il Genoa chiude...la porta: con Leali e Sommariva (oltre a Bijlow) i rossoblù blindano il ruolo
Immagine news Serie A n.6 Napoli, cruciale il meeting tra Conte e De Laurentiis. Altrimenti già trovato il sostituto
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Chiavari si stringe attorno all'Entella: una notte da Diavoli per inseguire la salvezza
Immagine news Serie B n.2 La Sampdoria e un ds 'profeta in patria'? Vagnati, le voci e quel che c'è di vero
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia nel caos: deferimento, penalizzazione e ombre sulla nuova proprietà
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Aiello: "Ballardini? Ci sono tutti i presupposti per continuare, ho sensazioni positive"
Immagine news Serie B n.5 Padova, Crisetig: "Non era facile invertire il trend negativo, ma ci siamo riusciti"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, ancora lavoro differenziato per Brunori e Pierini. Out Palma
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Playoff Serie C, definite le qualificate alla fase nazionale: alle 12.30 il sorteggio
Immagine news Serie C n.2 Team Altamura, il ds Lauriola: "Carenza di strutture in Italia. I giovani vanno formati in casa"
Immagine news Serie C n.3 Playoff Serie C, definito il quadro del 1° turno della fase nazionale: domani il sorteggio
Immagine news Serie C n.4 Continua la favola della Pianese, Birindelli: "Abbiamo dimostrato che lo sport va oltre"
Immagine news Serie C n.5 Juventus NG fuori dai playoff, Brambilla: "C'è delusione, ma la stagione resta ottima"
Immagine news Serie C n.6 Playoff Serie C, passa il turno anche il Lecco: battuta 2-1 in rimonta la Giana Erminio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bayern-PSG
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Fiorentina, giallorossi all'assalto della Champions
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus-Verona
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve, Beccari operata al legamento crociato: intervento riuscito. Almeno sei i mesi di stop
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, Bonfantini: "Ho tanta voglia di vincere un trofeo qui. Ci proveremo il prossimo anno"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Catena: "Il calcio è sempre stata passione. Ora per fortuna è diventato un lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.4 Storico avvenimento in AWCL: un club della Corea del Nord giocherà in Corea del Sud
Immagine news Calcio femminile n.5 Rosucci: "Giocare alla Juve è qualcosa di grande. Fortunata a fare del calcio il mio lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.6 Cantore ancora nella storia della NWSL: è sua la doppietta più veloce dal fischio d'inizio
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Inter (e altre big italiane) avete una grande responsabilità: Kimi e Jannik non aspettano…