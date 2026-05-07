TMW Il Genoa chiude...la porta: con Leali e Sommariva (oltre a Bijlow) i rossoblù blindano il ruolo

"Aprite le porte", recita l'inno del Genoa. In questo caso invece il club di Villa Rostan le porte le chiude. Anzi la porta. Il ruolo dell'estremo difensore vede tre giocatori in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno ma la società è già pronta a muoversi in questo senso. Per quanto riguarda Justin Bijlow, è pronto un rinnovo triennale per un giocatore che ha saputo inserirsi molto bene nella scacchiera di mister Daniele De Rossi con interventi decisivi. Sono vicini al prolungamento anche Nicola Leali, vice di assoluto affidamento, e Daniele Sommariva, genovese e cuore rossoblù.

I numeri di Bijlow

Arrivato dal Feyenoord a gennaio 2026, Bijlow ha debuttato nel match contro il Bologna al "Ferraris" vinto per 3-2 al termine di una grande rimonta che fece scattare in piedi anche l'ex centrocampista campione del mondo. In rossoblù, l’olandese ha collezionato complessivamente 14 presenze in campionato incassando 18 reti e chiudendo per quattro volte la porta inviolata.

Da Leali a Sommariva

Leali invece ha iniziato la stagione da portiere titolare dimostrando comunque affidabilità, nonostante alcune incertezze. Sono 22 i gettoni collezionati dal numero 1 del Genoa fra campionato e Coppa Italia con 27 gol subiti e cinque volte chiuse da imbattuto. Sommariva invece è entrato a freddo nel match casalingo contro l’Atalanta per il rosso a Leali dopo quattro minuti e ha giocato la gara successiva all’Olimpico contro la Roma.