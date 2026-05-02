De Rossi approva Bijlow: "Si è trovato molto bene, è un ragazzo dalla grande personalità"

Intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio con l'Atalanta, mister Daniele De Rossi ha espresso un giudizio anche sul portiere Justin Bijlow, arrivato lo scorso gennaio. Queste le dichiarazioni del tecnico del Genoa:

"Si è trovato molto bene, e non è facile lasciarsi andare quando si cambia. Lui si è buttato e ha studiato molto anche sotto il profilo della comunicazione è fondamentale. Lui ha saputo rialzarsi: forte con i piedi, ma è un ragazzo dalla grande personalità".

Il portiere olandese, classe 1998, ha disputato 14 partite col Grifone, subendo 18 reti e collezionando 4 clean sheet.