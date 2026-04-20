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Il Genoa guarda al futuro. Contatti per il giovane Wisdom Acquah del Torino

Il Genoa guarda al futuro. Contatti per il giovane Wisdom Acquah del Torino
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 22:08Serie A
Daniel Uccellieri
fonte Alessio Alaimo

Il Genoa ha messo nel mirino Wisdom Acquah, giovane centrocampista della Primavera del Torino. Secondo quanto raccolto da TMW il Genoa avrebbe avviato i primi contatti per l'italo-ghanese classe 2007 del Torino-

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