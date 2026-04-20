TMW
Il Genoa guarda al futuro. Contatti per il giovane Wisdom Acquah del Torino
Il Genoa ha messo nel mirino Wisdom Acquah, giovane centrocampista della Primavera del Torino. Secondo quanto raccolto da TMW il Genoa avrebbe avviato i primi contatti per l'italo-ghanese classe 2007 del Torino-
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