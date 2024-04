Il gol di Acerbi sa di scudetto: Inter a 45' dal tricolore. 1-0 sul Milan all'intervallo

vedi letture

È un gol di Francesco Acerbi, il terzo in questo campionato del difensore centrale che è un fedelissimo di Inzaghi, a fare la differenza al termine del primo tempo del derby fra Milan e Inter. Bello e vivo, a dispetto della tensione palpabile non soltanto in curva ma soprattutto in campo: diverse le occasioni in cui le scintille hanno rischiato di accendere la miccia. All'intervallo, 1-0 a San Siro: l'Inter è a 45 minuti più recupero dal ventesimo scudetto della sua storia.

Il live TMW di Milan-Inter

Nervi a fior di pelle, Acerbi sblocca il derby. Al netto delle dichiarazioni diplomatiche, l'avvio certifica i nervi tesissimi, non solo in curva dove lo sfottò è d'obbligo e consacrato anche nelle rispettive coreografie. All'ottavo Theo stende Barella: Adli e Mkhitaryan arrivano quasi alle mani. È l'Inter, comunque, a fare la partita, subito pericolosa con Lautaro e Pavard. È l'Inter, soprattutto, a sbloccarla, la partita. Uno slalom speciale di Thuram nell'area rossonera vale il corner che porta all'1-0: lo segna Acerbi, completamente dimenticato dalla difesa di Pioli.

Palo Thuram. La capolista, che i suoi tifosi ricordano se ne va mentre allo stadio volano bottigliette anche in tribuna stampa, avrebbe subito l'occasione di raddoppiare: Lautaro da pochi metri trasforma la metà anziché il gol. La reazione milanista c'è, sulle ali di Musah che sprinta a destra e serve Leao: la conclusione del portoghese, nonostante la presa in due tempi un po' impacciata di Sommer, non è davvero pericolosa. Al 38' altra clamorosa occasione per il bis nerazzurro: la costruisce il solito Thuram, che poi va anche a finalizzare sullo scarico di Barella. Il colpo da biliardo del francese, però, scheggia soltanto il palo.

Che riflessi! Nel finale, sono Sommer e Maignan a ergersi in cattedra. Lo svizzero neutralizza la botta a colpo sicuro di Calabria, su cross di Musah dalla destra. Sul ribaltamento di fronte, Thuram offre un rigore in movimento a Mkhitaryan: eccezionale il francese. Clamorosa, a proposito di transalpini, la chiusura di Pavard su Leao lanciato a rete in pieno recupero.