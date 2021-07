Il Governatore De Luca ad Immobile e Insigne: "Avete onorato la Campania"

Dopo la vittoria dell'Europeo, il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha organizzato una telefonata con Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, in cui ci ha tenuto a congratularsi per il grande obiettivo raggiunto: "Avevo voglia di sentirvi e farvi i complimenti, oltre a ringraziarvi come campani, meridionali e napoletani. Ci avete fatto onore e ci avete fatto divertire. Con il cuore volevo dirvi grazie per quello che avete fatto e per la bella immagine che avete dato dell'Italia".

Alle parole del Governatore campano, hanno risposto i due calciatori. "Per noi è stato un onore portare la nostra terra in giro per l'Europa, poi vincere è stato il massimo", ha spiegato Immobile, mentre Insigne ha voluto lanciare un messaggio a tutti: "Ragazzi vaccinatevi e fatelo fare anche ai vostri genitori. Così stiamo tutti più tranquilli e possiamo tornare al più presto alla vita di prima".